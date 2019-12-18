زينة بملابس مثيرة وجريئة على الملصق الدعائي لفيلم “الفلوس”

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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - كشفت الفنانة زينة عن الملصق الدعائي لفيلم “الفلوس” والذي يجمعها بالفنان تامر حسني.
وظهرت زينة على الملصق الدعائي وهي ترتدي ملابس مثيرة وجريئة.
فيلم ”الفلوس” من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
على جانب آخر يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد والذي من المقرر أن يحمل اسم “مش أنا”، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما
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