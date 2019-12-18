زينة بملابس مثيرة وجريئة على الملصق الدعائي لفيلم “الفلوس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - كشفت الفنانة زينة عن الملصق الدعائي لفيلم “الفلوس” والذي يجمعها بالفنان تامر حسني.

وظهرت زينة على الملصق الدعائي وهي ترتدي ملابس مثيرة وجريئة.



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فيلم ‏‏”الفلوس” من ‏بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎

على جانب آخر يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد والذي من المقرر أن يحمل اسم “مش أنا”، وهو ‏من ‏تأليف ‏وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة ‏إخراجية ‏لها في ‏السينما‎