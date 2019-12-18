شاهدوا.. نيللي كريم في أول لقاء تلفزيوني بعد العملية: أهم حاجة حب الناس

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - منذ أن أجرت الفنانة نيللي كريم عمليتها الجراحية لم تظهر في لقاء تليفزيوني، وكان ظهورها في صور برفقة أصدقاء في مناسبات.

وشهد برنامج MBCTrending أول ظهور لها وخلال اللقاء طمأنت نيللي جمهورها وأكدت أنها بخير الآن، مشيرة إلى أنها شعرت بحب الجمهور من رسائله ودعائه وهو أهم شيء بالنسبة لها.

وتحدثت عن مسلسلها الجديد “النصابين” وقالت إنه مسلسل جديد ومختلف وهي سعيدة به، موضحة أنها في العام الماضي لم تشارك في رمضان لذا فضلت أن تعود بشكل جديد، مشيرة إلى أن المسلسل به أكشن.

أما عن عوة تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري قالت إنها سعيدة بهذا الأمر خاصة أنهما نجحا سويا من قبل.



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يشار إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري استقرت على مواقع التصوير، المقرر أن تبدأ بها تصوير أولى مشاهد المسلسل مطلع يناير القادم. وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين وآخرون، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن نيللي كريم كشفت أنها أجرت عملية استئصال ورم حميد في الوجه، في الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة وكان هذا سبب عدم ظهورها في مناسبات ومهرجانات فنية.