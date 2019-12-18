نادين البدير تتعرّض للهجوم بسبب مطالبها بـ"تأنيث" اللغة العربية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الإعلامية السعودية نادين البدير لانتقادات حادة بسبب مطالبتها علماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث، وذلك لتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية من وجهة نظرها.

ونشرت نادين تدوينة عبر حسابها على تويتر: "‎بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر ‎#المساواة ووصول النساء لمواقع القرار".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، مُعربين عن غضبهم من وصول المساواة للغة أيضًا، وجاءت التعليقات كالآتي: ‎"كيف يعني أستاذه نادين؟، هذا للمذكر وهذه للمؤنث، الذي للمذكر والتي للمؤنث، ما أشوف فيه فوقية للمذكر على المؤنث بالعكس كل واحد منهم له اللفظ الخاص فيه، ممكن أكون ما فهمت معنى كلامك".

وأضاف متابعون: "‎أنتي تخطيتي كل الخطوط الحمراء واعتبرتي أصحاب القرار من الرجال ليسوا بكفءُ وأصحاب القرار في الوطن خط أحمر لأنهم يديرون الوطن بمستويات عالية ولن تستطيعي أن تصلي مواصيلهم ولولا االله ثم أصحاب القرار لما نعمتي بما أنتي فيه".

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وعلّق آخرون: " صايرة شرسة كثير وعنصرية.. ‏‎تم تأنيث كل مظاهر الحياة وتراجعت المرجلة لأدنى مستواها على أرض الواقع.. ‏‎ما هو المطلوب.. هل تريدين تأنيث المذكر أم تذكير المؤنث لتتم المساواة في اللغة؟.. ‏‎اذا أنثتي اسمك الأخير ذيك الساعه تكلمي.. ابدأي بنفسك أولاً.. ‏‎‎الآن عرفت ليه أمن الدولة اعتبرت (النسوية) فكر متطرف".

وكانت نادين البدير قد أثارت الجدل بهجومها على العنصر الذكوري في المجتمع واصفةً إياهم بالهمجيين، وذلك عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "للرجال.. حنعلمكم إيتيكيت الشارع العام، وحنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا، سينتظم المرور مع الوقت بوجود السيدات".

وأضافت: "‏توصلت لنتيجة جديدة إذا ما كان السلوك متوحش وهمجي وينقصه أدب الشارع العام لم يبق سوى أنكم "الرجال" (ما تعرفوا تسوقوا) ربما هذه حقيقة".