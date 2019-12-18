"العدل جروب" تطرح البوستر الدعائي الأول لـ "النصابين"

طرحت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "النصابين" -اسم مؤقت- بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسر وأخرون. تدور فكرة المسلسل في إطار كوميدي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٠. "النصابين" تأليف كلا من عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب. قد يهمك ايضاً: عيون قطة نيللى كريم تبرز جمالها فى أحدث ظهور لها نيللى كريم تتألق بـ إطلالة جذابة بالأبيض والأسود

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