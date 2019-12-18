أحمد دبركي يقدم أول أغنياته من لوس انجلوس

انتهي الفنان الشاب أحمد دبركي من تسجيل وتصوير أولى أغنياته بعنوان "إحساس ودفا"، من كلمات وائل توفيق، وألحان أحمد دبركي وتوزيع فادي ملك والكليب من إخراج حسام إبراهيم.

حرص دبركي، على تصوير الكليب بمستوى متميز حتى يكون عنوان لانطلاقته مع الجمهور المصري والعربي وتم التصوير في لوس أنجلوس خاصة أن دبركي يقيم في الولايات المتحدة منذ فترة.

وأكد أحمد دبركي، أنه يستعد لعدد من الخطوات الفنية المتميزة ما بين مصر والولايات المتحدة ولكن بعد التأكد من نجاح اولى أغنياته إحساس ودفا.

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