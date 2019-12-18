حبيبة ليام هيمسورث الجديدة تكشف عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل

ارتبط الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بالممثلة الشابة ماديسون بروان عقب انفصاله عن المغنية الشهيرة مايلي سايريس بفترة وجيزة، وشوهد الحبيبان معًا في مواقف حميمية عديدة، تنم عن وجود علاقة عاطفية بينهما.



وقد التقطت عدسات المصورين عدة صور للنجم ليام هيمسورث مع النجمة ماديسون براون، أثناء تجولهما بأحد الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدد من الصور ظهر ليام وهو يقبلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صرحت براون البالغة من العمر 22 عامًا، بأنها تلقت رسالة تهديد بالقتل، ولم تكشف تفاصيلها في مقابلة لها مع مجلة "صنداي لايف".



قالت براون: "لا أرغب في مشاركة حياتي الخاصة وتفاصيلها، لأنني أقدس الخصوصية وأحتفظ بأسراري لنفسي بعيدًا عن عيون الناس، كما أود الاحتفاظ بعلاقتي مع ليام لأطول وقت ممكن".

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