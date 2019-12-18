الفنان حمادة هلال يحتفل بدرع اليوتيوب الذهبي

احتفل المطرب حمادة هلال، مع شركة "أي ميديا"، بحصوله على درع اليوتيوب الذهبي، بعد أن تمكنت قناته الخاصة على موقع يوتيوب من حصد أكثر من مليون متابع.

وحضر الاحتفال كلٍ من محسن أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة أي ميديا، ومحمد أحمد، مدير الشركة، وفادي صبحي، المنتج الفني للشركة، وأحمد محمد، "ماندو" مدير محتوى اليوتيوب.

يذكر أن المطرب حمادة هلال انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "oh lala"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي اسلام شبيسي وميدو مزيكا.

الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال، خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ابن أصور"، مع عدد كبير من النجوم أبرزهم أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.

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