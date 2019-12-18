شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "إلى أين أنت ذاهب" فيلم سودانى عن الإتجار فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج السودانى Darky Dm مشاهد فيلمه"إلى أين أنت ذاهب" الذى يعالج مشكلة الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر .

الفيلم من بطولة عدد من الفنانين السودانيين منهم: امجد دفع الله بركان، تسنيم رابح، محمد طاهر، مجاهد عايس، معاذ مطر، سوما، محمد أحمد عبيد، الهادى حسن داركى، علاء الدين الفيل، أحمد ود اللواء، فارس إيهاب.

يذكر أن السينما السودانية حققت نجاحا كبيرا بفيلم "ستموت فى العشرين" إذ حصل الفيلم جائزتين عالميتين فى مهرجان فينيسيا السينمائى ومهرجان الجونة فى سبتمبر الماضى، كأبرز إنجاز للسينما السودانية فى تاريخها.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة "النوم عند قدمى الجبل" للروائى حمور زيادة، فى عوالم الطرق الصوفية بولاية الجزيرة وسط السودان، وبالتحديد فى مناطق طيبة الشيخ عبدالباقى وأبوحراز، كبار مشايخ الصوفية فى السودان.

ويولد "مزمل"، بطل الفيلم، فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الطرق الصوفية كغيرها من بقاع البلاد، وتصله نبوءة بأنه سيموت عندما يصل عمره 20 عاماً. تلك النبوءة جعلته يعيش أيامه فى خوف وقلق، إلى أن يظهر فى حياته "سليمان"، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر.