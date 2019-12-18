شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم 13".. شريف منير ينضم.. ومحمد شاهين يتسبب فى توقف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفنان شريف منير، اليوم الأربعاء، عقد انضمامه لأبطال فيلم "يوم 13"، وهو أول فيلم فى مصر والوطن العربى يتم تصويره بتقنية الـ3d والمقرر عرضه بالسينمات 2020.

وتم اليوم الأربعاء، إلغاء التصوير بسبب شعور الفنان محمد شاهين ببعض الآلام فى ظهره، الأمر الذى تطلب ذهابه إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.

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فيلم "يوم 13" يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده الإثنين المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأبطال الفيلم مع أحمد داود، حيث وقع الاختيار على كل من دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، فيدرا وعدد من آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق.