شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور 75 سنة على الفيلمين.. 3 عناصر متشابهة بين فلوس تامر حسنى وعزيزة أمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توارد الأفكار متعارف عليه في مجالات الفن عموما، ولكن عندما يكون الزمن 75 سنة فارق زمني بين توارد فكرتين ، نكون بصدد توارد غير عادي، وهذا ما حدث في فيلم الفلوس للنجم تامر حسني، والمقرر بدء عرضه فى السينمات خلال الأسبوع المقبل، حيث يتشابه فى الاسم مع فيلم " الفلوس " للممثلة عزيزة أمير والذي تم إنتاجه عام 1945، فبجانب الاسم المشترك، هناك أفكار أخرى تواردت فى العملين.

فنجد في فيلم "الفلوس"، لـ أميرة عزيزة الأفيش مكون من خمسة أشخاص وكذلك فيلم الفلوس لتامر حسني الأفيش مكون من خمسة أفراد أيضا ، وبخصوص تصنيف الأفراد داخل الأفيش كل أفيش مكون من ثلاث رجال وإمرأتين .

Advertisements

يذكر أن فيلم "الفلوس"، لـ أميرة عزيز إنتاج عام 1945 بطولة أميرة عزيز، محمود ذو الفقار، روحية خالد ، محمد سلمان، ومن إخراج إبراهيم عمارة ، أما فيلم "الفلوس" لـ تامر حسني فيشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، كميل سلامة، وآخرين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.







