شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يتسلم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعتير الفنان على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز آيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب.

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