تعليق ساخر من هنيدي على هدف رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على هدف رونالدو وكتب هنيدي معلقا على هدف رونالدو في مرمي سامبدوريا بالدوري الإيطالي "ده طلع بيطير". Advertisements وسجل رونالدو الهدف بضربة رأس في الدقيقة 45 بعد قفزة وصفها المحللون بالإعجازية. وفاز يوفينتوس على سامبدوريا بالدوري الايطالي بهدفين لهدف، سجل ليوفينتوس ديبالا ورونالدو، وسجل لسامبدوريا كابراري.

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