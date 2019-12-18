ندي بسيوني بعد فوز ليفربول بنصف نهائي كأس العالم: "عايزين نتفرج على الكلاسيكو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تفاعلت الفنانة ندى بسيوني، مع فوز فريق ليفربول على فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وكتبت بسيوني، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "خلصها أبو صلاح ..عايزين نتفرج على الكلاسيكو".
وافتتح ليفربول التهديف بعد 12 دقيقة بهدف لنابي كيتا سجله من صناعة محمد صلاح، بينما تعادل مونتيري بعد دقيقتين بهدف لروجيلو فونس موري بعدما استغل خطأ دفاع ليفربول وحارس مرماه، ثم أحرز فرمينيو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي للمباراة.
وبهذه النتيجة يلعب ليفربول المباراة النهائية مع فريق فلامينجو البرازيلي، والتي ستقام في قطر يوم السبت المقبل 21 ديسمبر.
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