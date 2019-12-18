ظهرت بعد اختفاء 40 سنة.. معلومات عن كريمان خطيبة إسماعيل يس في "الفانوس السحري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة الكبيرة كريمان، بعيد ميلادها الـ83، والتي عرفت بإحدى دلوعات السينما المصرية، وشاركت في العديد من الأعمال التي ما زالت خالدة في أذهان الكثيرين، وعُمر مشوارها الفني 14 عامًا خلال حقبتي الخمسينيات والسيتنيات، برصيد 27 فيلمًا و5 مسرحيات.

وتزامنًا مع يوم ميلادها، نستعرض أبرز المحطات في حياة "كريمان":

- اسمها كريمان محمد سالم، من مواليد عام 1936 بالقاهرة، بدأت مشوارها مع الفن على خشبة مسرح مدرسة الليسيه عندما قدمت دور كليوباترا في مسرحية "قيصر وكليوباترا".

- بعد ذلك طلبتها الإذاعة المصرية للمشاركة في برامج الأطفال عبر ركن الأطفال، وشاركت مع بابا شارو.

- اشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها: "الحموات الفاتنات، بنات اليوم، سكر هانم، مراتي مدير عام".

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- قالت لها الفنانة الشاملة نعيمة عاكف: "يالا يا ماسخة"، ضمن أحداث فيلم تمر حنة، بينما قدمت شخصية خطيبة إسماعيل ياسين في الفيلم الشهير: "الفانوس السحري".

- شاركت في أفلام أخرى منها: "عرايس في المزاد، شهر عسل بصل، علموني الحب، خالي شغل، موعد مع إبليس، وأمريكاني من طنطا".

- في عام 1957 شاركت عبدالحليم حافظ فيلم: "بنات اليوم".

- وحققت كريمان شهرة واسعة، ودون سابق إنذار ابتعدت عن الأضواء واختفت عن الوسط الفني عام 1967.

- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكريمان بعد فترة غياب، مرتدية باروكة سوداء.