محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
طمأنت الفنانة نيللي كريم جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم حميد.
وقالت الفنانة نيللي كريم في تصريحات لبرنامج MBCTrending، إنها شعرت بحب الجمهور من رسائله ودعائه، وهو أهم شيء بالنسبة لها.
وخلال اللقاء، تحدثت الفنانة نيللي كريم عن مسلسلها الجديد "النصابين" موضحة أنه مسلسل جديد ومختلف وهي سعيدة به، وتراه تعويضا لجمهورها عن غيابها في العام الماضي، مشيرة إلى أن المسلسل به أكشن.
وعن عوة تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري قالت إنها سعيدة بهذا الأمر خاصة أنهما نجحا سويا من قبل.
مسلسل "النصابين" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج شركة العدل جروب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| في أول لقاء بعد العملية.. هذا ما قالته نيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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