بينهم محمد رجب.. راندا البحيري توجه رسالة لصناع مسلسها الجديد "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة لصناع مسلسلها الجديد "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.

ونشرت راندا، صورة تجمعها مع المخرج، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مع مخرجي وصديقي وشريكي وعشرة عمري، إسماعيل فاروق، مخرج الإيرادات وصاحب أنجح الأعمال السينمائية.. ربنا يخليك لينا وميحرمنيش أنا بالذات منك وتفضل في حياتي ضهر وسند، وكل حاجة حلوة في الدنيا".

وتابعت: " شكرًا أحمد عبد الفتاح على سيناريو مسلسل الأخ الكبير.. شكرًا شركة سينرچي على الإنتاج المحترم.. أشكركم نفر نفر، وبحبكم أوي".

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وأضافت: "أخيرًا أحب أقول للنجم الجميل محمد رجب إني بحترمه وبقدره وبكون مبسوطة أوي وأنا شغالة معاه، وبيضحكني أوي أوي".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، محمد عز.