صور| علي الحجار يتسلم جائزة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - تسلم الفنان علي الحجار جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب (عن فرع الفنون)، حيث سافر رفقة زوجته أمس الثلاثاء إلى سلطنة عمان لاستلام الجائزة.
وسلم الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للفنان علي الحجار الذي قال في تصريحات للصحافة العمانية: " إنَّه لشرف كبير لأي فنان عربي أن ينال جائزة السلطان للثقافة قابوس للفنون والآداب، لأنها جائزة رفعية المستوى في شتى مجالاتها، وهي بمثابة نبراس يجب على جميع الدول العربية أن تهدي به".
جائزة السلطان قابوس، عبارة عن وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.
وكان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.
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