صور| علي الحجار يتسلم جائزة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - تسلم الفنان علي الحجار جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب (عن فرع الفنون)، حيث سافر رفقة زوجته أمس ‏الثلاثاء إلى سلطنة عمان لاستلام الجائزة.‏

وسلم الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للفنان علي الحجار ‏الذي قال في تصريحات للصحافة العمانية: " إنَّه لشرف كبير لأي فنان عربي أن ينال جائزة السلطان للثقافة ‏قابوس للفنون والآداب، لأنها جائزة رفعية المستوى في شتى مجالاتها، وهي بمثابة نبراس يجب على جميع ‏الدول العربية أن تهدي به". ‏

جائزة السلطان قابوس، عبارة عن وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.‏

وكان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس ‏للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع ‏الثقافة والفنون والآداب‎.‎