محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
فيديو-عمر هشام:
حرص عدد من الفنانين، على تقديم واجب العزاء، في والد الفنانة سهر الصايغ، في السرادق المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
وحضر لتأدية واجب العزاء الفنان سامح حسين، والمخرج تامر محسن، والمخرج إبراهيم فخر، والفنان عزوز، وأشرف زكي نقيب الممثلين.
وتوفى والد الفنانة سهر الصايغ، صباح أمس الثلاثاء، حسب ما أعلنت الأخيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أشرف زكي وسامح حسين في عزاء والد سهر الصايغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.