فيديو| أشرف زكي وسامح حسين في عزاء والد سهر الصايغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فيديو-عمر هشام:

حرص عدد من الفنانين، على تقديم واجب العزاء، في والد الفنانة سهر الصايغ، في السرادق المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

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وحضر لتأدية واجب العزاء الفنان سامح حسين، والمخرج تامر محسن، والمخرج إبراهيم فخر، والفنان عزوز، وأشرف زكي نقيب الممثلين.

وتوفى والد الفنانة سهر الصايغ، صباح أمس الثلاثاء، حسب ما أعلنت الأخيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.