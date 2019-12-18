صورة| أسرة مسلسل "الأخ الكبير" تحتفل بعيد ميلاد محمود حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشر الفنان محمود حجازي، صورة من احتفال أسرة مسلسله "الأخ الكبير" بعيد ميلاده الـ 30.
وظهر حجازي، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على"إنستجرام" وسط فريق عمل المسلسل، مع تورتة عيد ميلاده، وعلق: "كواليس الأخ الكبير.. والفرحة اللي من القلب وسط فنانين مليانين حب بجد، شكرًا".
يذكر أن محمود حجازي من مواليد 16 ديسمبر 1989.
مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.
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