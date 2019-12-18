تصميم ابنة عامر منيب.. نجل أحمد السقا يطرح بوستر أول أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن ياسين نجل الفنان أحمد السقا، عن أول تجربة إخراجية له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر "ياسين" بوستر فيلمه القصير "الصبي الأزرق"، والذي تولت تنفيذه نور ابنه الفنان الراحل عامر منيب، وعلق عليه قائلًا: "الأفيش ‏الرسمي لفيلمي القصير القادم "الصبي الأزرق"، الأفيش من رسم وتعديل نور عامر منيب". ‏

يذكر أن، ياسين سبق وخاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم "ابن القنصل" 2010.