- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أعلن ياسين نجل الفنان أحمد السقا، عن أول تجربة إخراجية له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
ونشر "ياسين" بوستر فيلمه القصير "الصبي الأزرق"، والذي تولت تنفيذه نور ابنه الفنان الراحل عامر منيب، وعلق عليه قائلًا: "الأفيش الرسمي لفيلمي القصير القادم "الصبي الأزرق"، الأفيش من رسم وتعديل نور عامر منيب".
يذكر أن، ياسين سبق وخاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم "ابن القنصل" 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر تصميم ابنة عامر منيب.. نجل أحمد السقا يطرح بوستر أول أفلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.