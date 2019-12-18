فيديو| هنا الزاهد تنفي تعاونها مع زوجها في مسلسله "تيمون وبومبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نفت الفنانة هنا الزاهد، تكرار تعاونها مع زوجها الفنان أحمد فهمي في تجربته الدرامية الجديدة "تيمون وبومبا" في رمضان 2020.

وقالت هنا، ببرنامج MBC Trending، إنها قرأت بالفعل أخبار عن مشاركتها في المسلسل، لكن هذا الكلام غير صحيح.

وأوضحت، أنها حاليًا في مرحلة قراءة بعض السيناريوهات، لكنها لم تستقر على أي عمل جديد تشارك به في رمضان 2020.

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مسلسل "تيمون وبومبا"بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما "ريح المدام"، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن، هنا الزاهد، تعاونت مع زوجها أحمد فهمي في رمضان الماضي بمسلسل"الواد سيد الشحات".