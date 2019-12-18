تراند اليوم : بعد فيديوهاتها الفاضحة.. "إنجي خوري" تصدم متابعيها بصورة عارية

بعد تسريب فيديوهات فاضحة لها عبر مواقع الإنترنت، أثارت المغنية والممثلة السورية انجي خوري، الجدل من جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة جريئة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بتلك العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.



