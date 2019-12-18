نيقولا معوض يحكي عن فيلمه الوثائقي عن الإيدز

أشار الفنان نيقولا معوض عن أول تجربة له مع مرضي الإيدز والتى كانت أثناء دراسته للإخراج في لبنان حينما قرر أن يقوم بتصوير فيلم وثائقي عن مريضة إيدز وذلك بسبب اقتناعه بأن الإيدز والسرطان هما أخطر مرضان لكن مريض السرطان يجد الدعم والتعاطف من المجتمع على عكس مريض الإيدز الذي يتم نبذه.

أوضح نيقولا أن الفيلم دار عن حياة أحدى المريضات المصابات بالإيدز وليس عن طرق الوقاية أو أي من المعلومات العلمية، وبالطبع أنصب التركيز على المجتمع وكيفية التعامل معها بالأخص إنها قد أصيبت بالإيدز من زوجها الذي كان يعلم بمرضه ولم يخبرها.

Advertisements

ذكر نيقولا أن تلك القصة

هي ما استفذته ودفعته لتصوير الفيلم وقد تلقى الكثير من ردود الأفعال الإيجابية عن الفيلم سواءً من أساتذته في الجامعة أو حينما عرض الفيلم في مهرجانات دولية خاصة بالسينما التسجيلية.

الجدير بالذكر أن الفنان نيقولا معوض هو سفير حملة مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في الشرق الأوسط والتى أقيم المؤتمر السنوي الخاص بالحملة اليوم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وصندوق مكافحة الإيدز بالأمم المتحدة.