نيقولا معوض: متحمس لخطة العمل على مكافحة الإيدز

كشف الفنان نيقولا معوض بصفته سفير حملة مكافحة الإيدز في الشرق الأوسط عن خطة العمل التى سيشارك فيها لمحاربة مرض الإيدز وتقليل نسب الإصابة بالمرض، عبر حملات توعية في الدول الأكثر إصابة به عبر ندوات وفعاليات لتوعية المجتمع

وأهل المريض وإزالة وصمة العار التى تصاحب المريض.

تعد هذه الحملة هي الأولى من نوعها التى يشارك فيها نيقولا لكن أوضح أنه يهتم بالمجتمع وبالقضايا التى تخصه لأن دور الفنان

يتعدى تقديم الأدوار ويجب أن يستغل الفنان حب الناس له لكي يزيد من وعيهم في القضايا الخاصة بالمجتمع.

يشار أن نيقولا معوض هو سفير حملة مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في الشرق الأوسط وقد أقيم المؤتمر السنوى الخاص بالحملة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وصندوق مكافحة الإيدز بالأمم المتحدة.