نيقولا معوض: دعم حملات التوعية واجب على كل فنان

عبر الفنان نيقولا معوض عن سعادته بالمشاركة لأول مرة كسفير لحملة مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب الأيدز، بأن المشاركة في مثل هذة الحملات واجب على الفنانين فيجب أستغلال حب الناس للفنان من أجل توجيه رسائل تخدمهم والمساعدة في رفع الوعي الخاص بهم.

وأشار نيقولا أن سبب حماسته للمشاركة في حملة مكافحة الأيدز بأن هذا المرض بالأخص يصحبه وصمة عار تلازم المريض على عكس الأمراض الأخرى التى تصاحبهم تعاطف من المجتمع وأهل المريض.

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ومن هذا المنطلق استهدف نيقولا في مشاركته في حملة مكافحة الإيدز وركز في

كلمته بالمؤتمر على الدعم النفسي الذي يجب أن يصاحب مكافحة المرض.

الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب أقيم اليوم في فندق رايتز كارلتون بحضور الفنان نيقولا معوض سفير حملة مكافحة الأيدز في الشرق الأوسطـ، وبحضور الدكتورة هبة السيد والدكتورة هبة على والدكتور محمود مسعود رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر.