تراند اليوم : نجلاء بدر تكشف سبب خلافها مع دينا الشربيني-تفاصيل

الشائعات تصيب علاقات الفنانين بالوسط الفني، دون سابق إنذار أو سبب، ربما تتوقف عند كونها مُجرد تخمينات وتبدأ بالتوسع والانتشار، وهو ما حدث مع الفنانة نجلاء بدر، إذ انتشرت أقاويل حول تذبذب علاقتها والفنانة دينا الشربيني، بسبب الفنان عمرو دياب.

وتكررت محاولات «بدر» نفي تلك الشائعات، آخرها عن طريق نشر صورة تجمعها بالثنائي «الشربيني ودياب»، مُعلقة على الصورة: «طيب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدًا أرحمونا بقى وارتاحوا»، وتدفع الشائعة بعيدًا عنها بشدة، هذه المرة، ذاك التعليق الذي شاركت به خلال حسابها الشخصي بـ«انستجرام».

وقبل يومين، كشفت حقيقة علاقتها مع «الشربيني» مُتبسمة، في برنامج «theinsider» بالعربي عبر قناة «دبي»، واصفة تعاملاتهما بـ«علاقتنا حلوة جدا»، ثم تسألها مُذيعة الحلقة «بتزعليها ليه؟»، وتجيبها الثانية مُتعجبة: «عُمري ما زعلتها، عشان أتصورت مع عمرو دياب ولا إيه؟».

وتابعت: «مافيش مرة بشوف عمرو دياب إلا لما بتصور معاه، أنا بعشق عمرو ومصر كلها، وفي أي حفلات بقعد في الصف اللي تحت رجليه وبعيش بدخل في صندوق مع نفسي، وبفتكر ذكريات وأحداث وطفولتي وعيد ومصيف وفرح وحزن».

ولفتت إلى أن زوجها، رجل الأعمال محمد عفيفي، يعشق الفنان مثلها: «أول واحد يقولي يلا نروح ونحضر حفلاته».