تزامنا مع ذكرى ميلاده.. إيمي طلعت زكريا تبعث برسالة مؤثرة لوالدها وصورة من أمام الكعبة الشريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية الشابة إيمي طلعت زكريا، ذكرى عيد ميلاد والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، بكلمات مؤثرة.

إيمي طلعت زكريا، نشرت صورة لوالدها من داخل الحرم المكي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أحلى هديه ليك في عيد ميلادك انهاردة إني أدعيلك بالرحمة أنا وكل اللي بيحبوك يا نبض قلبي وحبيبي كل عيد وأنت في الجنة ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ربنا يرحمك اللهم أمين”.

من ناحية أخرى، كشفت إيمي مؤخرًا عن تقديمها فيلم جديد يحكي قصة حياة والدها هي وشقيقها الفنان عمر طلعت زكريا.

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إيمي قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إن الفكرة جاءت لها بسبب منشور انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن والدها كان يحلم بشراء فيلا، وبعد تحقيق حلمه توفي مصابًا بالسرطان.

الفيلم يجسد فيه الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، دور والده، والفيلم يحكي قصة حياة طلعت زكريا، قبل الشهرة وخلال دراسته في المعهد، برفقة الفنان أحمد آدم وعدد من النجوم وقصة هروبهم جميعًا قبل دفع إيجار الغرفة التي كانوا يسكنون فيها.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر، بعد تعرضه لازمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.