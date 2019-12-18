تشارليز ثيرون تكشف تفاصيل مأساتها العائلية علنًا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت ممثلة جنوب افريقيا تشارليز ثيرون عن مأساتها العائلية الخاصة، التي أثرت في حياتها وهي طفلة.
الممثلة 44 عامًا، كانت مراهقة عندما هددها والدها وأمها وهو ثمل بندقية في 1991. حيث أطلق النار ثلاث مرات ونجت زوجته وابنته بأعجوبة
تقول الممثلة بحسب pagesix “كان والدي ثملا لدرجة أنه لم يكن قادرا على المشي عندما جاء إلى المنزل وبيده بندقية”، وحاول دفع الباب وتصويب البندقية تجاهنا، وكانت أمي وانا في غرفه نومي. وأضافت “أخذ خطوة إلى الوراء وأطلق النار من خلال الباب ثلاث مرات “،
أخذت (جيردا) مسدسها الخاص وقتلت زوجها الراحل الآن ولم توجه لها أي اتهامات، حيث أن إطلاق النار كان محكوما بالدفاع عن النفس.
وأكدت تشارلز الوالدة بالتبني لجاكسون وأغسطس-أنها “لا تخجل” من مناقشة ماضيها بسبب الوعي ومشاكل العنف المنزلي.
نشأت تشارليز في مزرعة بالقرب من جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وقد وصفت والدها بأنه كان «مريضا للغاية» حيث كان «مدمنا للكحول لدرجة ميؤوس منها»، مشيرة إلى أنها ووالدتها لم يكن باستطاعتهما التنبؤ بأفعاله.
وتقول النجمة الأميركية الفائزة بجائزة «أوسكار» إنها لا تخجل من الحديث عن العنف الذي تعرضت له داخل أسرتها وإنها تحاول بذلك أن تشعر غيرها من ضحايا العنف الأسري أنهم ليسوا وحدهم.
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