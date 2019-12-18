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متابعة بتجـــــــــرد: تجدّد اللقاء بين النجمة اللبنانية نانسي عجرم والجمهور في المملكة العربية السعودية للمرّة الثانية على التوالي في فعاليات “موسم الرياض” لهذا العام.
وأحيت نانسي حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح “أبو بكر سالم” في الرياض، كانت قد نفذت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد مساء 17 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
جمهور عريض من محبي نانسي من مختلف الفئات العمرية، كانوا بانتظارها، فغصّ “بولفارد” العاصمة السعودية بعشاق محبوبة الملايين الذين هتفوا باسمها تعبيرًا عن محبّتهم لها وسعادتهم بتواجدها بينهم.
قدّمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالناجاحات ومنها “عم بتعلق فيك”، “ماشي حدي”، الدنيا حلوة”، “إحساس جديد”، “حاسة بيك”، “ما تيجي هنا”، مين دا اللي نسيك” وغيرها، فتعالت صيحات المحبّين وردّد الجميع معها الكلمات عن ظهر غيب.
تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة رائعة حيث اختارت ثوباً مخملياً من اللون الأحمر، وتسريحة شعر ناعمة، فبدت بكامل جمالها وأناقتها ورقيّها.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها.
وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من أقرب الأغاني إلى قلبها.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تضيء سماء الرياض بحضور الآلاف – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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