مهدي عياش: إن لم أكن أنا.. فهذا هو الفائز بلقب "ذا فويس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تأهل المشترك التونسي، في برنامح "ذا فويس" بموسمه الخامس، مهدي عياش، من فريق السوبر ستار راغب علامة إلى المرحلة النهائية للتنافس على لقب أحلى صوت.

فبعد أن اختاره الجمهور مقابل المشترك اللبناني ميشال شلهوب، تأهل مهدي عياش إلى نهائي البرنامج وهو بحاجة اليوم للتصويت بكثافة لرقمه "11" ، ليكون أول مشترك من المغرب العربي.

وافتتح المتسابق التونسي مهدي عياش مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الخامس بأغنية "الليل زاهي"، ما دفع النجم محمد حماقي الاستعانة بجزء من أغنيته " مش هتنازل عنك مهما يكون" للنجمة سميرة سعيد، وقد حصل خلاف حوله بين راغب علامة وحماقي ليختار راغب في النهاية.

وأكد السوبر ستار راغب علامة أنه يراهن على تفوق مهدي عياش وانتزاعه اللقب، مشددًا على أنه يتمتع بخامة مميزة تؤهله لتأدية العديد من الألوان بمختلف اللهجات.

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وتجدر الاشارة إلى أنه يتنافس في الحلقة النهائية مهدي عياشي من فريق راغب علامة ، إيمان عبد الغني من فريق النجمة الإماراتية أحلام، فهد مفتخر من فريق النجم المصري محمد حماقي، ورضوان الأسمر من فريق النجمة المغربية سميرة سعيد.

واللافت، أنه جرى في هذا الموسم الجديد من برنامج " ذا فويس" استحداث آلية جديدة عبارة عن زر " البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع المتسابق في الموسم الجديد من " ذا فويس" مهدي عياش إذ تحدث عن تجربته في البرامج.