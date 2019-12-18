رانيا يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة شتوية أنيقة

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديه لها عبر خاصية الاستورى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". ظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة شتوية ، حيث ارتدت جاكت زيتي ، وبنطلون جينز ، وشعر منسدل على الأكتاف . قد يهمك ايضاً: رانيا يوسف تشعل الانستجرام بإطلالة شتوية 6 معلومات عن النسخة الأمريكية لمسلسل رانيا يوسف

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