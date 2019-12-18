شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يحتفل بالكريسماس على المسرح الكبير بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بأعياد الكريسماس يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومشاركة كل من السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جالا الحديدى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 21 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج، العمل الشهير للمؤلف الألمانى جورج فريدريد هاندل بعنوان اوراتوريو المسيح للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يروى قصة المسيح منذ الميلاد وحتى البعث مصوراً ابعاداً روحانية تخاطب الإنسانية وتتجاوز حدود الدلالات الدينية من خلال نسيج فنى يتشابه مع فن الاوبرا ويستبعد الاداء الدرامى.

الموسيقار جورج فريدريك هاندل أحد أعظم المؤلفين على مر العصور ونموذج بارز للموسيقى الأوروبى الشامل، ولد وتعلم فى ألمانيا، وأتقن فنون الموسيقى فى إيطاليا وعاش وأبدع فى بريطانيا، ولد عام 1685 وتعلم العزف على الكمان والأورجن ومبادئ الموسيقى فى السابعة بدعم وتأييد من أمير سكسونيا فنشأ متفتحاً على الموسيقى الأوروبية وأجاد التأليف بمختلف الأساليب، انتقل إلى هامبورغ عاصمة الفن والثقافة والثروة فى ألمانيا عام 1704وكتب أول أوبرا له بعنوان " آلميرا" ألحقها بأوبرا " نيرون " كبداية لسلسلة طويلة من الأوبرات الجادة التى ألفها وبلغ عددها 45 أوبرا، سافر إلى إيطاليا عام 1706 ووضع حوالى مائة كانتاتا والكثير من الأوبرات والأوراتوريات خلال السنوات الثلاث التى قضاها هناك حيث أتقن أساليب التأليف الإيطالية بعد عودته إلى المانيا عينه حاكم هانوفر قائداً للفرقة الموسيقية لديه فى 1710 لكنه طلب إجازة طويلة على الفور وذهب إلى لندن لتقديم أوبرا "رينالدو" التى قدمت بالفعل أوائل 1711، أعجب البريطانيون بهاندل، ومنحوه الجنسية عام 1727، فقد هاندل بصره تماماً عام 1753 لكنه استمر فى التأليف وتوفى فى 14 أبريل 1759.