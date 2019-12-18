شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى: أغنية علاء الدين بصوت عز .. والمفاجآت لم تنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج لعرض علاء الدين عدة مفاجآت يتضمنها عرض "علاء الدين"، حيث إن النجم أحمد عز نفسه هو من يغني بصوته الأغنية التي صاحبت الفيديو الدعائي للمسرحية، والتي تنطلق لاول مرة يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي .

وأبدى الهواري سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الفيديو الدعائي بالأمس لعرض "علاء الدين"، و التي رصدت حالة كبيرة من الاندهاش والانبهار باداء عز الغنائي غير المتوقع، مما دفع الكثيرون لعدم تصديق انه من يقوم بالغناء، معتقدين ان الصوت لمطرب محترف .

وكشف مجدي الهواري عن مفاجآت أخرى كثيرة بانتظار جمهور ومحبي عز داخل مسرحية علاء الدين ، حيث سيشاهدون عز ليس فقط مطربًا و لكن ايضا راقصا في استعراضات مبهرة .

وقال المخرج والمنتج : عز ابهرني انا شخصيا و لم اشعر للحظة انه يقف علي المسرح لاول مرة، أداؤه من اول لحظة كان شديد الاحترافية والسلاسة رغم أن العمل على المسرح يختلف تماما عن السينما والدراما ، ولكن موهبة عز تفوقت على كل الصعوبات .

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مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).