شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البروفة النهائية لـ سعد لمجرد قبل حفله الغنائى بموسم الرياض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفنان المغربى سعد لمجرد، البروفات النهائية لحفله الغنائى، المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ومن المقرر يقام الحفل على مسرح محمد عبده فى بوليفارد الرياض.



سعد لمجرد

ومن المتوقع أن يقدم سعد باقة من ألمع أغانيه وأشهرها منها "أنا معاك - انت معلم – وانا ماشى سهل - ودارت عليك"، "انساي"،" يخليك للي"،" يا خليكى".

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سعد لمجرد

يذكرأن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.



سعد لمجرد



سعد لمجرد