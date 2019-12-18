تراند اليوم : هاني رمزي: فتحي عبدالوهاب والمخرج خالد جلال دفعتي

تحدث الفنان هاني رمزي عن زملائه من خريجي كلية التجارة الذين عملوا في الوسط الفني وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية “dmc”.

وقال رمزي إن دفعته ضمت الفنانين فتحي عبدالوهاب والمخرج خالد جلال وعددا من الشباب الذين انضموا لفرقة محمد صبحي ثم احترفوا التمثيل فيما بعد.

وأوضح رمزي أن عددا كبيرا من خريجي كلية التجارة عملوا بالفن مثل الفنان أحمد صيام ومحمد الصاوي وفتوح أحمد، مشيرًا إلى أنهم شاركوا في التمثيل معه في مسرح الجامعة.

وأشار رمزي إلى أنه شارك في بطولة مسرحية تخاريف مع الفنان محمد صبحي ثم مسرحية وجهة نظر والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتحق بفرقة محمد صبحي وكان يذهب صباحًا للمعهد وفي المساء يذهب لمسرح الفنان محمد صبحي.