تراند اليوم : هاني رمزي: عادل إمام طلب مني أقدم جزء تاني من غبي منه فيه

أكد الفنان هاني رمزي أنه يتابع من يقلدون شخصية سلطان بفيلم “غبي منه فيه” على تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية “dmc”.

وقال رمزي: “أنا بتابع الشباب اللي على تيك توك بيقلدوا سلطان والعيال عسل” مشيرًا إلى أن الفنان الكبير عادل إمام طلب منه أن يقدم جزء ثاني من فيلمين له.

وتابع: “الأستاذ عادل إمام موصيني وكنا مع بعض قريب وفي بيته وقالي يا هاني عندك فيلمين عايز منهم جزء تاني غبي منه فيه وأبوالعربي قولت له ياريت وأنا نفسي عايز جزء تاني من محامي خلع”.

من جهتها ناشدت الفنانة إسعاد يونس الكاتب الكبير وحيد حامد أن يبدأ في كتابة جزء ثان من فيلم “محامي خلع” نظرًا لأن أحداث الفيلم تحتمل وجود جزء ثاني.