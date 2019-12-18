تراند اليوم : تعرف علي .. موعد ومكان عزاء والد سهر الصايغ

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن موعد ومان عزاء والدها الدكتور محمد الصايغ الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وعبر حسابها الرسمي على موقع Facebook، كتبت سهر الصايغ “عزاء المغفور له والدي غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الأيمان بالتجمع الخامس”.

سهر عرض لها مؤخرا مسرحية “المتفائل” التي تشارك فيها إلى جانب سامح حسين.

المسرحية عن رواية “كانديد” لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض على المسرح القومي بالعتبة.