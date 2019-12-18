شاهد .. أحدث ظهور للفنانة كريمان في عيد ميلادها ال 83

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” كريمان ” في الظهور الأول لها بعد غياب عن الساحة الفنية لما يزيد على 40 سنة .

حيث ظهرت في حفل الإحتفال بعيد ميلادها الـ 83 .. والتي بدت عليها ملامح التقدم في العمر وسن الشيخوخة حيث ظهرت بشكل مغاير تماما لشكلها التي عرفت به في فترة شبابها ومرتدية باروكة سوداء .

وتعد كريمان من فنانات جيل الخمسينيات والستينيات واللاتي قدمن العديد من الأعمال مع نجوم الفن أمثال كمال الشناوي وعبدالحليم حافظ وأحمد مظهر وغيرهم .