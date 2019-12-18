شاهد .. فخامة منزل مريم حسين يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:51 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو قامت من خلاله بعرض عدة مشاهد من منزلها الموجود في مدينة ” مراكش ” بالمغرب .

والتي ظهر فيه فخامة المنزل وإتساعه بشكل كبير ووجود الكثير من التفاصيل الفاخرة والمترفة التي شملت التحف والأنتيكات والأثريات وغيرها .. وغلب عليه الطابع التقليدي .

كما ظهرت مريم حسين وهي ترتدي قفطانا أشاد الكثيرون بجماله وتسير ومن وراءها عاملتين منزليتين ومتوجهة إلى سيارة فاخرة حيث كان سائق في انتظارها .

Advertisements

وكتبت مريم في تعليقها على الفيديو قائلة : ” الحمد لله ” .

وحقق مقطع الفيديو في ساعات قليلة نسبة مشاهدة عالية وانهالت التعليقات التي انقسمت ما بين من أشاد بجمال مريم حسين وجمال منزلها .. والبعض الآخر انتقد ذلك ورأى أن ما قامت به هو استعراض لممتلكاتها وظهر السؤال : ” من أين لكي هذا ؟ ” .