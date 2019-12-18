شاهد .. صور ل ” ميلانيا ترامب ” في سن ال 17 عاما .. وتغير كامل في شكلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ل ” ميلانيا ترامب ” زوجة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وهي في سن ال 17 من عمرها وفي مراحل عمرية مختلفة أيضا .

والتي ظهرت فيها بشكل ملامح مختلفة تماما عن شكلها في الوقت الحالي .. والتي يصعب على البعض التعرف عليها إذا لم يتم الإشارة إلى إنها ميلانيا ترامب .

وكانت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى قد بدأت في سن الـ 16 عاما مهنة عارضة أزياء .. وعندما أصبحت في الـ 17 من عمرها رآها المصور ” ستاين جيركو ” في عاصمة جمهورية سلوفينيا ” ليوبليانا ” وهو يغادر عرضا للأزياء هناك فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية .

وساهم هذا المصور المعروف في تسليط أضواء الشهرة عليها مما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان بإيطاليا حين بلغت الـ 18 من العمر .. كما أنها عملت في باريس أيضا .

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