نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير جديدة من معبد «فيلة» بأسوان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة داخل معبد فيله بأسوان، وذلك خلال الرحلة التاي تقوةم بها خلال الوقت الحالي.
نسرين طافش، اختارت لإطلالتها خلال الجلسة ملابس كاجوال، وحرصت على التقاط صور في أماكن متعددة داخل المعبد، وعلقت على الصور قائلة: “تعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلة معبد الحب”.
وحصدت الصور التي نشرتها نسرين عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش، كان مسلسل “مقامات العشق”، بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، قمر خلف، محمد حداقي، سارة فرح، نادين خوري، عاكف نجم، زيناتي قدسية، نادرة عمران، وجهاد سعد، ومن تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
كما انضمت مؤخرًا لبطولة مسلسل “ختم النمر”، مع الفنان أحمد صلاح حسني، في أول بطولة مطلقة له، وعفاف شعيب، وإسلام جمال، وجميل برسوم، وميريهان حسين، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، والمسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، لعرضها خلال الموسم الشتوي الحالي.
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