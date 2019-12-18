صديق تايلور سويفت يحضر العرض الأول لفيلمها Cats بنيويورك من أجل دعهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، كما استطاعت أن تخطف الأضواء نحوها بمجرد وصولها لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد، والذي يحمل عنوان ” Cats ” والذي أقيم في لينكولن سنتر بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في انتظار النجمة العالمية عدد هائل من محبيها ومعجبيها الذين التقطوا معها عدد هائل من الصور التذكارية .

كما حرص النجم جوالوين البالغ من العمر 28 عاما صديق تايلور سويفت، والذى تجمعهما قصة حب منذ فترة طويلة أن يتواجد معها خلال العرض، وذلك لدعمها والوقوف بجانبها.

وحضر العرض أيضا عدد من نجوم العالم، ومن أبرزهم النجمة العالمية جنيفر هيدسون، وفرنسيسا هيوارد، و ريبيل ويلسون، وجيسون ديرولو، وادريس ألبا الذي حضر بصحبة زوجته صابرينا وغيرهم .

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وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة، قد كشفت عن كعكة عيد ميلادها الـ 30 و التي احتفلت به مؤخرا، و قد اعتبر الكثيرين انها من أغرب تصميمات كعكات اعياد الميلاد على مستوى العالم .

ووفقا لموقع جاست جيرد، نشرت النجمة العالمية تايلور سويفت، مؤخرا، والبالغة من العمر 30 عاما علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة ظهرت بها وهي تقف بجانب كعكة عيد ميلادها التي ضمت وجوه قططتها الثلاثة.

وحصدت صورة تايلور سويفت التي نشرتها علي ” إنستجرام ” أكثر من 2.1 مليون likes خلال يوم واحد فقط .

وقد اثارت فكرة كعكة عيد ميلاد المطربة الشهيرة فضول الكثير من محبيها و معجبيها حول عمل هذه الكعكة بهذا الشكل بسبب عشقها للقطط أم بسبب فيلمها الجديد cats.