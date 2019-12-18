بعد وصوله للمليون الأول على «إنستجرام».. ما سبب خوف أكرم حسني؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أكرم حسني، بوصول عدد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، للمليون الأول.

أكرم حسني، قال في تدوينته: “إنك تشوف جمهورك بيزيد كل يوم دي أكتر حاجة تفرح وتخوف في نفس الوقت.. أنا متشكر جداً على كل الدعم والحب اللي قدمتوه ليا الفترة اللي فاتت وان شاء الله أفضل عند حسن ظنكم دايماً”.

من ناحية أخرى، يشارك أكرم حسني، خلال الوقت الحالي في تصوير مسرحية “عطل فني” وهي من تأليف أمير طعيمة، وشارك في التأليف كل من أحمد شاكر، ومحمد الزغبي، وضياء محمد، ومن إخراج أوتاكا، وكلمات الأغاني لأمير طعيمة، وموسيقى أحمد وحيد “كينج”، وتصميم استعراضات ميريت، وملابس أمنية علي، وديكور إسلام البنا.

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المسرحية من المقرر عرضها في موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، ويشارك في بطولتها أكرم حسني، وأيتن عامر، وشيكو، وهشام ماجد، ونشوى مصطفى.

كما استقر أكرم حسنى،على سيناريو “تيمون وبومبا”، مع الفنان أحمد فهمي، ليكون مسلسلهما الجديد الذى يخوضان به السباق الرمضاني المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة.