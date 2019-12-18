نانسي عجرم تشعل موسم الرياض بحفل غنائي كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، حفلها الغنائي الثاني، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

نانسي عجرم، بدأت حفلها الغنائي بأغنية “بدنا نولع الجو”، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.

وتبعتها الفنانة اللبنانية بأغنية “مافي أعيش إلا معك”، وقدمت بعدها عددًا من أشهر أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث، وسط تشجيع الجمهور لها.

Advertisements

نانسي عجرم، تألقت خلال الحفل بفستان نبيتي محتشم وذلك لمناسبة شروط الحفلات الفنية في السعودية.

الفنانة اللبنانية وجهت لجمهورها السعودي، رسالة خاصة في بداية الحفل قالت فيها: “أنا كتير سعيدة لاني معكم للمرة الثانية في موسم الرياض، وأكيد بدي اهنئ لجنة الترفية وكل القائمين على هذا المهرجان والموسم بالنجاح الكبير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة”.

من ناحية أخرى تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، 31 ديسمبر الجاري، حيث سيقام في جزيرة “المارية” بإمارة أبوظبي، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان تامر حسني.