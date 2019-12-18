وفاة الفنانة عصمت محمود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، الفنانة المصرية عصمت محمود، عن عمر يناهز 82 عامَا، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

عصمت محمود من مواليد عام ١٩٣٧، وهي إحدى الفنانات اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية الطامحة في الزواج، ومع ذلك لم تنل الشهرة بالقدر الكبير.

تخرجت عصمت محمود في معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما وظهرت بدور صغير في فيلم “الوسادة الخالية” بطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز عام 1957.

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ومن أشهر الأفلام التي قدمتها “باب الحديد” مع هند رستم، و”لوعة الحب” مع شادية، و”ثورة البنات” مع نادية لطفي، و”لا وقت للحب” مع فاتن حمامة، و”أكاذيب حواء” مع أحمد مظهر، وفي المسرح تألقت بدور المضيفة الإيطالية في “مطار الحب” مع شاهيناز صقال.

كما شاركت في دبلجة بعض الأفلام الكارتونية مثل: “توم سوبر”، “جورجي”، “ليدي أوسكار”، “مغامرات رنا”.

يذكر أن آخر أعمالها كان فيلم “جاءنا البيان التالي”، مع الفنان محمد هنيدي والتي جسدت فيه شخصية والدة “نادر سيف الدين”، ومسلسل “فرقة ناجي عطا الله” مع الفنان عادل إمام قبل 7 سنوات.