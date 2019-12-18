أزمة غادة عبد الرازق تتفاقم وتصعيد قضائي لوقفها عن العمل

متابعة بتجــــــــــرد: تصاعدت الأزمة بين الممثلة غادة عبد الرازق والمنتج عادل رضوان، بعدما تقدم الأخير ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ونيابة المعادي، حمل رقم 9050 / 2019، لاتخاذ أول الإجراءات القانونية ضد غادة بعد اتهامها بالإخلال بتعاقدها معه على بطولة فيلم “رؤية” ما تسبب في إفلاسه.

أمّا البلاغ الرسمي، فهو الخطوة الأولى لتصعيد الأزمة لتصل إلى منصة القضاء، وفي الوقت نفسه أعلن المخرج عادل رضوان عزمه القيام بكل ما يلزم لأخذ حقه من عبد الرازق، ومن الخطوات المقررة تصعيد الشكوى داخل غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية لاستصدار قرار بوقفها عن العمل أسوة بما حدث مع المطرب الشاب محمد الشرنوبي في نقابة المهن الموسيقية.

ونشبت الأزمة بين رضوان وعبد الرازق في العام 2017، حينما قامت بتوقيع عقد فيلم “رؤية”، وبعد القيام بتصوير جزء من الفيلم قررت الاعتذار عن عدم استكماله بسبب ضجة البث المباشر من جزر المالديف الذي أظهر جزءاً حساساً من جسدها وتسبب في تقديم عدة بلاغات ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ولم ترد المبلغ المدفوع لها أو تتحمل التعويض عن الخسائر التي نشبت عن هذا القرار.

ونفت عبد الرازق هذه الأخبار، مؤكدة أنها ردت جميع المستحقات المالية فور اعتذارها ولكن رضوان أكد أن بحوزته مستندات تثبت أن هذا لم يحدث وأن غادة تسببت في إعلان افلاسه وغلق شركته.