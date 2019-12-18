كيم كارداشيان تعدل بطاقة عيد الميلاد لإضافة ابنتها نورث!

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأنها قامت بتعديل صورة بطاقة عيد الميلاد لإضافة إبنتها نورث بعد أن اتهمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بذلك. وأكدت كيم كارداشيان في خلال ظهورها مع الإعلامية الأميركية إلين ديجينيرز بأن نورث أضيفت إلى الصورة في وقتٍ لاحق بعد أن رفضت أن تلتقطها مع عائلتها.

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