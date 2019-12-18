مدينة أميركية تدخل غينيس.. سجّلت رقماً قياسياً في لف هدايا العيد!

متابعة بتجـــــــــرد: تمكّنت مدينة في ولاية أوهايو الأميركية من تحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس العالمية، وذلك بعدما اجتمع 1،482 شخصًا معاً للف هدايا العيد.

وقال منظمو هذا الحدث الذي حصل يوم السبت في بورتسموث إنهم كانوا يتوقعون مشاركة عدد أشخاص يتراوح بين 900 أو 950، إلا أن 1،482 شخصًا شاركوا في هذه الخطوة في ساحة السوق عند الساعة 3 من بعد الظهر.

ولفتت المعلومات الى أن متاجر هولمارك قامت بتقديم ورق تغليف الهدايا، وحضر هذا الحدث عضو في لجنة التحكيم في غينيس للتأكد من أنه يتم اتباع القواعد القانونية في الموسوعة للف الهدايا.

وأكد عضو لجنة التحكيم أن المشاركين قد تمكّنوا من تحطيم الرقم القياسي الأسبق البالغ 876 شخصًا.