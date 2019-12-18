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متابعة بتجــــــــرد: أقامت شركة فيسبوك مع موظفيها حفلها السنوي الّذي طغت عليه خصائص وميزات المسلسل العالمي المشهور “صراع العروش” (Game of thrones).
ويأتي هذا الحفل الّذي أُقيم في منطقة سان فرانسيسكو مع انتهاء العام 2019، أي مع انتهاء الفترة العصيبة الّتي مرّت بها الشّركة والّتي تخللت أزمات عدة حاولت الشركة في خلالها استعادة ثقة المستخدمين الّتي تزعزعت وبخاصةٍ بعد قرار “لجنة التجارة الفيدرالية” بتغريم الشركة 5 مليارات دولار.
وقد رفع الموظفون شعار المسلسل الشهير “الشتاء قادم (Winter is coming) ” وتميّز الحفل بديكورات مثيرة من وحي القرون الوسطى وسمات المسلسل كالموتى الأحياء(White Walkers)، والرماة، وتصميم رائع للعرش الحديدي وخرائط وهمية للممالك السبعة والسيوف والدروع.
والجدير بالذّكر أنّ مارك زوكربيرغ حضر الحفلة، لكن لم يُعرف ما إذا كان يرتدي زيّاً خاصاً لهذه المناسبة، كما لم يحدد أيضاً المبلغ الّذي تم انفاقه على هذا الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامٍ مليء بالصعوبات.. فيسبوك تقيم حفلها السنوي على طريقة “صراع العروش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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