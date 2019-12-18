ميغان ماركل أكثر شخصية مظلومة في العام 2019.. ما السبب؟

متابعة بتجـــــــــرد: بحسب استفتاء أجرته مجلة “ميرور” البريطانية، تبيّن أنّ دوقة ساكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، هي أكثر شخصية “مظلومة” في العام 2019.

وفي التفاصيل، فقد تصدّرت ميغان قائمة “المتعرّضين لمعاملة غير منصفة” خلال العام 2019. فيرى 50% من 1200 مشارك في الإستبيان أنّ ماركل عانت منذ زواجها في العام 2018 من الإعلام الذي يتبع تحرّكاتها وتصرّفاتها طوال اليوم. فلم يكف الإعلام عن ملاحقتها بدءاً من التعليق على لون طلاء أظافرها حتّى طريقة حملها لإبنها آرتشي. وعبّرت ميغان بالفعل عن مدى صعوبة حياتها منذ انضمامها إلى العائلة الملكية.

وفي هذا السياق، اختار دوق ودوقة ساكس مدينة “لوس أنجلوس” للإحتفال برأس السنة بعيداً عن الأضواء.

وقد جاءت في المرتبة الثالثة الملكة إليزابيث بعد فضيحة الأمير أندرو، تلتها الناشطة البيئية ” غريتا تونبرغ.